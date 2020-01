100-letni pocisk znaleziono w szopie w Rudzińcu. Rodzina żyła w sąsiedztwie znaleziska kilkadziesiąt lat

100-letni pocisk artyleryjski jedna z mieszkanek Rudzińca w powiecie gliwickim odnalazła w szopie. Stanowił śmiertelne niebezpieczeństwo jej rodziny, która przez kilkadziesiąt lat mieszkała w jego sąsiedztwie.

Przed godziną 20.00, w piątek, mieszkanka gminy Rudziniec zgłosiła policji, że niedawno zmarły członek jej rodziny, całe życie trzymał w starej szopie jakiś dziwny owalny przedmiot. Starsza kobieta dokonała odkrycia podczas sprzątania pomieszczenia. Zgłaszająca słusznie podejrzewała, że może to być coś związanego z wojskiem.

Po przyjeździe na miejsce stróżów prawa okazało się, że w szopie leży pocisk artyleryjski. Szrapnel produkcji niemieckiej, kaliber 100 mm pamiętał jeszcze czasy I wojny światowej.

Starszy aspirant Dominik Polak, wchodzący w skład nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego z KMP Gliwice określił, że znalezisko stanowi ogromne zagrożenie.

Pocisk artyleryjski jest wyposażony w niebezpieczny zapalnik podwójnego działania (czasowo uderzeniowy) – co oznacza, że zaprojektowano go tak, by w przypadku niezadziałania systemu czasowego eksplodował po uderzeniu w przeszkodę.