75 lat Politechniki Śląskiej. Jubileuszowy Koncert Wiosenny na kanale YouTube Politechniki Śląskiej

75 lat Politechniki Śląskiej. To najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku

Politechnika Śląska kończy dziś, 24 maja, 75 lat. Obecnie to najstarszy w regionie uniwersytet techniczny i jedna z 10 uczelni badawczych w Polsce, stawiająca na innowacje i ciągły rozwój. Politechnika Śląska rozpoczęła swoją działalność w 1945 roku. 24 maja 1945 roku prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący Politechnikę Śląską. Uczelnia rozwijała się czerpiąc z tradycji Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

- W 75. roku istnienia Politechniki Śląskiej wchodzimy w erę zmian w funkcjonowaniu systemu nauki i szkolnictwa wyższego. Rok akademicki 2019/2020 jest dla wszystkich szczególny, przełomowy. Nowa ustawa ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia naszą rzeczywistość - mówi prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

- Obecna sytuacja światowej pandemii mocno wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Wszelkim procesom, które dokonują się na Politechnice Śląskiej przyświeca ten sam cel – współuczestnictwo w rozwoju nauki, a przez to w podnoszeniu jakości życia. To duże wyzwanie, do którego Politechnika Śląska jest bardzo dobrze przygotowana, co potwierdzają m.in. uzyskanie statusu laureata konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, czy działania na polu walki z epidemią koronawirusa. Jestem przekonany, że potencjał Politechniki Śląskiej pozwala śmiało patrzeć w przyszłość. Życzę Wspólnocie Akademickiej Politechniki Śląskiej, naszym Partnerom i Przyjaciołom wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań - dodaje prof. Arkadiusz Mężyk.