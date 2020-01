Adam Neumann prezydentem Gliwic. Subiektywny TOP 10 zadań dla prezydenta

Co trzeba zmienić i pilnie załatwić w Gliwicach? Oto nasz subiektywny TOP 10 spraw do szybkiego załatwienia. Dodajcie Wasze spostrzeżenia, opinie i uwagi.

Adam Neumann objął oficjalnie stanowisko prezydenta Gliwic. Wybrany w niedzielnych, 5 stycznia 2020 r., nowy prezydenta miast zapowiada kontynuację i rozwój dotychczasowego kierunku, obranego przez władze. Od 2006 roku był, przypomnijmy, zastępcą prezydenta Zygmunta Frankiewicza, który od 26 lat rządził Gliwicami. W programie, prezentowany w kampanii wyborczej, największy nacisk położył na rozwój gospodarczy miasta, ale także na to, aby w mieście dobrze się żyło.

Nie przeprowadzimy zatem inwestycyjnych analiz, plany rozwoju gospodarczego pozostawiamy Adamowi Neumannowi - wszak mieszkańcy go wybrali. Jednak na podstawie rozmów z mieszkańcami podpowiadamy, czym powinien się zająć "na już". Że niektóre zagadnienia błahe? Ale dotycząc codziennego życia w mieście. A do zrobienia jest sporo. Przypominamy: 1. Budowa nowego szpitala i wspieranie opieki hospicyjnej To jeden z najważniejszych problemów w mieście. Wysłużone budynki, zwłaszcza dawnego "szpitala wojskowego" nie są już w stanie nadającym się do remontu. Mieszkańcy w jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce mają prawo do leczenia na poziomie i w warunkach europejskich. A miasto - ma siły i środki, by to zapewnić. Już - by nie powiedzieć - wreszcie rozpoczyna budowę nowego szpitala na miejskiej działce przy ul. Kujawskiej.

Kolejną kwestią jest opieka hospicyjna. Miasto wprawdzie angażuje się w jego działalność, ale skala i zakres tej pomocy powinny być jeszcze większe.

2. Kontakt z mieszkańcami i konsultacje społeczne Dotychczas Gliwice słynęły z tego, że władza swoje, mieszkańcy swoje. Gliwiczanie, czego dawali wyraz na różnych forach, żyli w poczuciu, że ich głos (poza tym w wyborach) nie liczy się. Nie liczą się pomysły, koncepcje mieszkańców, natomiast instytucja konsultacji społecznych została w ostatnich dziesięcioleciach w Gliwicach wykorzystana przez władze bodaj dwa razy.

Co ważne - decyzje zapadały bez udziału mieszkańców w ważnych sprawach.

To pilne zadanie dla prezydenta Gliwic. Także to, że - jak sam zapowiada - chce się częściej spotykać z mieszkańcami. Oby nie tylko w kampanii! Podpowiedź? Prezydent Rudy Śląskiej, Grażyna Dziedzic, spotyka się regularnie z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach tego miasta na otwartych spotkaniach. Warto zacząć w Gliwicach i od tego. 3. Uporządkowanie gospodarki komunalnej

Od metra czy od osoby? Sprawa wydaje się zamknięta, bo proponowane przez p.o. prezydenta miasta Janusza Moszyńskiego konsultacje społeczne nie doszły do skutku - wobec sprzeciwu radnych. Faktem jest też, że obecna umowa z firmą odpowiedzialną za odbiór śmieci w mieście podpisana jest do czerwca 2020 r. Co dalej i czy na pewno na podobnych zasadach? Przetarg na wywóz śmieci został unieważniony, to okazja do wyciągnięcia wniosków i przyjrzenia się propozycji kontrkandydatów w wyborach. 4. Studenckie ożywienie miasta Gliwice, choć miasto studenckie i z jedną z najważniejszych uczelni w Polsce, w tym zakresie pozostaje daleko w tyle za innymi ośrodkami w regionie i w kraju. Kultura studencka zamyka się w kampusie.

Faktem jest, że Gliwice mają dużą i ważną uczelnie, nigdy nie będąc miastem wojewódzkim. Skala otwartości na środowisko jest w Gliwicach zbyt mała. Miasto nie żyje rytmem życia uczelni. Warto podpatrzeć, jak to robią w innych ośrodkach. Pole do popisu jest to ogromne, wszak Politechnika Śląska to także jedna z głównych wizytówek miasta.

5. Zieleń w mieście.

Gliwice należały niegdyś do jednych z najbardziej zielonych miast w regionie. Dziś mieszkańcy obserwują liczne wycinki (nawet niekoniecznie wykonywane przez miejskie spółki). Zadanie dla prezydenta do wnikliwe kontrolowanie tych działań, mieszkańcy tego oczekują, bo widzą, jak wiele drzew w mieście jest wycinanych.

Choć nie czyni tego bezpośrednio prezydent - to dbając o wizerunek miasta - powinien zadbać o zazielenianie miasta i włączenie w to mieszkańców. Podpowiedź? Proponuję wziąć przykład z Katowic: wCOP drzewo. To na początek. Zazielenienia wymaga "pustynia" nad tunelem DTŚ, czy miejski Rynek z rachitycznymi głogami. To tylko niektóre przykłady.

6. Kultura, więcej kultury! Słynne Gliwickie Spotkania Teatralne, cykl Piosenka jest dobra na wszystko, Grająca starówka, czy romski festiwal w Parku Chopina. Gliwice miały wydarzenia, które mogły - i przez lata były - doskonałą, kulturalną marką miasta. Zniknęły? Nie, po prostu zostały zlikwidowane. Popsuto coś, co było ciekawe i ważne. Nie łatwo, ale na pewno - warto i trzeba to naprawić, panie prezydencie. Inną kwestią jest fakt, że z racji. W takiej sytuacji w poniedziałki nieczynne jest: kino AMOK (bo podlegające pod teatr), palmiarnia, Teatr Miejski, ale także Centrum Informacji Kulturalne są w poniedziałek zamknięte na głucho!

Teatr - standardowo, jak większość takich placówek w kraju. Ale kino AMOK? To trzeba zmienić!

Czas także wpuścić na miejskie salony operetkę - tego chcą mieszkańcy.

A, i oczywiście - lokal na kulturę! Jak to zrobić? Sąsiedzi podpowiedzą, udaje się np. w Sosnowcu, warto sięgnąć po takie dotąd niemożliwe do zrealizowania w Gliwicach przedsięwzięcia.

7. Ruiny Teatru Victoria Ten punkt wiąże się z poprzednim. Od wielu lat miasto nie ma pomysłu na magiczne Ruiny Teatru Victoria. Doszło już do tego, że ta unikatowa w skali kraju scena, której walory docenili najlepsi twórcy i aktorzy, w ogóle nie jest użytkowana, a tradycyjnie odbywający się tu Jazz w Ruinach edycję w 2019 roku miał w innym miejscu. Co ważne- rewitalizacji i pomysłu wymaga cały kwartał al. Przyjaźni, wraz z nieudaną nawierzchnią ścieżki rowerowej. Całe otoczenie, w centrum miasta, robi wrażenie zaniedbane i przygnębiające. Czas to zmienić, znaleźć koncepcję. I ruszyć ze zmianami. 8. Myślenie o rowerzystach Miejskie inwestycje drogowe w niewystarczającym stopniu - albo wcale - uwzględniają ich potrzeby. Mieszkańcy poruszający się rowerami nie mają co do tego wątpliwości. Warto mieć na szczególnej uwadze, a najlepiej konsultować z gremiami, które się tym pasjonują i na tym znają: jak na przykład Gliwicka Rada Rowerowa.

9. Więcej dla seniorów, więcej dla rodziców i maluchów Są miejsca, gdzie seniorzy mogą się spotkać i kluby seniora owszem, rozwijają się. Z całą pewnością Gliwice stać na to, abu nie tylko w ramach UTW i dotychczas stosowanych zniżek - zaproponować starszym mieszkańcom miasta znacznie więcej. Zajęcia ruchowe, języki obce, zajęcia komputerowe, rehabilitacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty parzenia kawy, muzykoterapia - takie bezpłatne zajęcia są, i owszem. W Chorzowie, bo właśnie podpatrujemy Chorzowską Akademię Seniora. Kolejny przykład, z którego warto skorzystać, bo w Gliwicach wcale nie jest takich zajęć za wiele. A co dla maluchów i ich rodziców? Zajęcia dla młodych rodziców i ich pociech, zajęcia rozwojowe dla dzieci, zabawa pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry instruktorów, to oferta skierowana dla dzieci z opiekunami od 2 roku życia. Także bezpłatna, i znów nie w Gliwicach. A również takie zajęcia w mieście z całą pewnością znajdą rzeszę amatorów. 10. Komunikacja miejska To bolączka wielu dzielnic: odległe przystanki, nieskorelowane połączenia, gdy trzeba się przesiadać. Na to mieszkańcy zwracają uwagę. Rozkłady jazdy na terenie miasta: to trzeba przejrzeć, przedyskutować - z mieszkańcami. I zmienić.

