Amber Cup 2020 na Arenie Gliwice. Pełno piłkarskich gwiazd. ZDJĘCIA i WYNIKI

Amber Cup to największy halowy turniej piłkarski w Polsce. W tym roku po raz pierwszy odbył się w Gliwicach i zgromadził prawdziwe gwiazdy. Najwięcej, nie tylko ze względu na nazwę, było ich w zespole Polska Stars składającego się z byłych reprezentantów kraju. Na sztucznej murawie Areny Gliwice można było zobaczyć Marcina Lewandowskiego, Kamila Kosowskiego, Michała Żewłakowa, Marcina Baszczyńskiego czy Marcina Wasilewskiego.

- Pamiętam, że w takim fajnym turnieju na Śląsku grałem jeszcze w barwach Górnika pod koniec lat 90-tych w Spodku. To naprawdę fajna zabawa, pada dużo bramek, a kibice nie mogą narzekać na nudę, bo ani ja, ani koledzy nie zapomnieliśmy jak się gra w piłkę. Gramy co prawda tylko po 15 minut, lecz zapewniam, że na hali jest to bardzo wyczerpujące - powiedział Kamil Kosowski.