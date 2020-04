Apel gliwickich pediatrów: Zostańcie w domu. Dziękujemy!

Zostańcie w domu. Dziękujemy! To apel gliwickich pediatrów przed zbliżającym się - i, jak wynika z prognoz - słonecznym i ciepłym weekendem. Lekarze apelują, byśmy nie dali się skusić i nie przerywali izolacji.

Wiele wskazuje na to, że w czasie pierwszego kwietniowego weekendu pogoda będzie naprawdę wiosenna. To dodatkowa zachęta by spędzać czas poza domem.