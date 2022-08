Arena Moto Show w Gliwicach. Zobacz ZDJĘCIA i WIDEO. Ryk silników i zapach palonej gumy w powietrzu!

Arena Moto Show 2022

Mimo ulewnego deszczu, pod CH Arena przy Jana Nowaka Jeziorańskiego w Gliwicach zjawił się dzisiaj tłum miłośników motoryzacji. Wszystko to za sprawą hucznego wydarzenia - Arena Moto Show 2022.

Motorsport nie tylko dla facetów!

Sport samochodowy większości kojarzy się z mężczyznami. Karolina Pilarczyk jest spektakularnym zaprzeczeniem tych skojarzeń. Zanim została drifterką, pracowała w branży IT, gdzie wróżono jej wielką karierę. Postanowiła jednak ruszyć w kierunku swoich marzeń i poświęcić się w pełni motorsportowi. Jak się okazuje, to była świetna decyzja! Karolina dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Europy w driftingu, zagrała w filmie „Diablo. Wyścig o wszystko”, gdzie zaprezentowała swoje umiejętności kaskaderskiej jazdy, a co więcej - wzięła też udział w pierwszej edycji największego na świecie show motoryzacyjnego „Hyperdrive”, dostępnego na ogólnoświatowej platformie telewizyjnej Netflix.