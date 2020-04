Aukcja Desy Unicum "Design. Piękno na co dzień". Na sprzedaż cenne meble z Knurowa, szkło z Ząbkowic, porcelana z Bogucic, lampy z POLAM-u

Jeśli potrzebujecie podpowiedzi, czego szukać, zobaczcie naszą galerię. To obiekty, wystawione na sprzedaż na aukcji w Desie. Będzie je można kupić on line (to sposób prowadzenia aukcji w czasie pandemii) 23 kwietnia 2020 o godz. 19. Wybraliśmy 20 tych, które powstały w woj. śląskim.

Tymczasem wciąż jeszcze mogą być używane na co dzień w naszych domach, bo przecież to meble, sprzęty czy naczynia, które powstały "zaledwie" 40 - 60 lat temu, w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Spójrzcie wokoło - może w Waszym mieszkaniu są przedmioty, które warto mocniej docenić lub wyeksponować?

Wyceniono je na od 800 do 5 tys. złotych. "Naszym" cennym obiektem jest figurka "Dziewczyna tańcząca" z Zakładu Porcelany Bogucice. Wyceniono ją na 4-6 tys. zł. Fotel z Jasienicy - na 6 tys. zł. Ciemnozielony wazon autorstwa Jana Sylwestra Drosta wyprodukowany w Hucie Szkła Gospodarczego "Ząbkowice" - na 3500 - 5000 zł. Serwis do kawy "Domino" projektu Ady Chmiel z Wytwórni Wyrobów Ceramicznych "Steatyt" w Katowicach - na 3000 - 4 tys. zł.

Nie są to jednak najdroższe obiekty na kwietniowej aukcji Desy Unicum, dotyczącej polskiego wzornictwa. Na 15 - 26 tys. zł szacowana jest np. wartość krzesła projektu Marii Chomentowskiej. Figurkę Lubomira Tomaszewskiego "Dziewczyna na plaży" wyceniono na 15 - 20 tys. zł. Dwa talerze z Korca - 10 tys. zł.

DESA Unicum to największy i najstarszy dom aukcyjny w Polsce. Jej działalność sięga 1998 roku, kiedy doszło do połączenia warszawskiej części największej sieci antykwariatów (DESA), działających od 1950 roku, z pierwszym polskim Domem Aukcyjnym Unicum (rok założenia 1988). W 2018 miała ok. 45% udział w polskim rynku sztuki. Organizuje ok. 70 aukcji rocznie.