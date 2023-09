Bezpłatne wydarzenia i imprezy na całym Śląsku! Co robić w weekend 22-24 września? Oto program Redakcja

Wydarzenia w weekend! Nie masz planów na najbliższy weekend? Świetnie się składa. Śląskie przygotowało dla mieszkańców moc atrakcji! Warsztaty, festiwale kulinarne, pokazy i wiele innych czeka na Was od piątku do niedzieli, a to wszystko zupełnie za darmo! W naszej galerii przygotowaliśmy listę najciekawszych imprez i wydarzeń, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Zaplanuj nadchodzący weekend, nie wydając ani złotówki!