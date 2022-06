Bieg im. Księdza Konstantego Damrota w Pilchowicach. Szukajcie się na ZDJĘCIACH. W jedenastej edycji biegu wzięło udział 250 biegaczy.

Bieg im. księdza Konstantego Damrota odbył się po raz jedenasty.

Jak zawsze czeka na Was wyjątkowa trasa, malownicze krajobrazy, super zabawa. Mamy dla Was obfite pakiety startowe, wyjątkowy medal, rzecz jasna pomiar czasu, ubezpieczenie, posiłek, wodę, ubezpieczenie, depozyt etc. - zachęcali do startu organizatorzy.