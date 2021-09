Bieg Oko w Oko z Rakiem 2021 w szczytnym celu. Piękna pogoda sprzyja uczestnikom czwartej edycji wydarzenia

Oko w OKO z Rakiem. Uczestnicy biegu już na trasach

Bieg Oko w Oko z Rakiem 2021 trwa w Gliwicach. To już czwarta edycja biegu. Uczestnicy tego wydarzenia już wystartowali przy Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Piękna aura sprzyja, chętnych nie brakuje. Impreza biegowa odbywa się na terenie Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach na wyznaczonych i zabezpieczonych alejkach oraz na ul. Wybrzeże Armii Krajowej.

A cel jest ważny i szczytny.

Charytatywna impreza rozpoczęła się od rozgrzewki - zawodnicy przygotowywali się do biegu na 5,2 km. Na starcie stanęli o godz. 10.15.

Kolejna grupa na starcie to zawodnicy nordic walking. Start zawodów w tej kategorii – o godz. 11.15.

Przypomnijmy, że do tej ważnej akcji promującej świadomość i profilaktykę nowotworów może dołączyć każdy - bez względu na kondycję. Dlatego właśnie, by grono uczestników mogło być jak najszersze, na koniec imprezy zaplanowano Biegasz Ile Chcesz, czyli dowolną liczbę okrążeń, bez klasyfikacji zawodników, biegiem, z kijami, spacerem - jak tylko jesteśmy w stanie i chcemy dołączyć do tego wydarzenia.