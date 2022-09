Bieg Pamięci wyruszył z Katowic do Warszawy. To już XIII edycja wyścigu Ku Czci Męczenników Stanu Wojennego. Zobaczcie ZDJĘCIA

Bieg Pamięci wyruszył z Katowic do Warszawy

Biegacze wyruszyli o godzinie 7.45 sprzed kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, a do grobu ks. Jerzego Popiełuszki planowo mają dotrzeć w środę ok. 17.15. Pielgrzymka odbywa się na zasadzie sztafety biegowej. Odcinek od Janek do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki pielgrzymi pobiegną zwartą grupą.