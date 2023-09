Bilety do kina za 12 zł! Już dziś ŚWIĘTO KINA w woj. śląskim! Gdzie tanio obejrzysz film? Mamy LISTĘ kin Wiktoria Kurczab

KINO. W tym roku mieszkańcy Bytomia, Częstochowy, Tychów, Bielska i wielu innych miast będą mieli okazję uczcić Święto Kina, kupując bilety w promocyjnej cenie 12 złotych. Święto Kina to doskonała okazja, by prostu miło spędzić czas w towarzystwie dobrego filmu i popcornu (również w promocyjnej cenie). To doskonała okazja, by odwiedzić najbliższe kina i zobaczyć najnowsze produkcje filmowe bez nadmiernego obciążenia budżetu. Adresy kin biorących udział w tej wyjątkowej promocji można sprawdzić w naszej galerii.