Black Friday w Smyku. Promocje już trwają! Zobacz GAZETKĘ na BLACK WEEK! Tańsze m.in. ubrania, zabawki, pościele

Smyk znacznie wcześniej, niż w Black Friday, kusi wielkimi promocjami, sięgającymi nawet do 80 procent! W sklepach sieci Smyk wyprzedaże rozpoczęły się już w czwartek, 18 listopada i potrwają aż do poniedziałku, 29 listopada.

Co można kupić w okazyjnych cenach? M.in. lalkę ze zwierzątkiem za 69,99 zł, a nie za 99,99 zł, monopoly za 159,99 zł, a nie za 189,99 zł, monster trucka za 79,99 zł (zwykła cena to 99,99 zł) czy koc za 29,99 zł, przeceniony z 49,99 zł. Są także: leśny domek z Lego Friends za 99,99 zł, nie za 129,99 zł, mata do gry w klasy za 99,99 zł (normalna cena: 129,99 zł), zestaw do gotowania za 129,99 zł, a nie za 179,99 zł i wiele innych produktów.

