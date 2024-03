Bonusowy dzień w roku, czyli 29 lutego na wesoło! Zobacz MEMY o najrzadszym dniu w kalendarzu

29 luty. Urodziny co cztery lata

Jednym z popularnych żartów na temat 29 lutego są te o osobach urodzonych w tym dniu - ponoć dostają prezenty co 4 lata, ale w zamian za to wolniej się starzeją! Prawda to?

Rok przestępny - skąd się wziął?

Rok przestępny wprowadzono po to, by rok kalendarzowy pokrywał się z rokiem zwrotnikowym. Już w starożytności podejmowano takie próby - jako pierwsi wprowadzili go egipcjanie w 238 roku p.n.e. Później odpowiedni dekret wydał Juliusz Cezar w 45 roku p.n.e. To właśnie od jego imienia mamy nazwę kalendarza juliańskiego, który obowiązywał do 1582 roku. Wtedy bulla papieża Grzegorza XIII wprowadziła kalendarz gregoriański, obowiązujący do dziś. Wprowadzał on m.in. istotną zmianę dotyczącą zniwelowania lat przestępnych na koniec niektórych wieków.

Rok przestępny wypada raz na cztery lata. Następny 29 lutego pojawi się w kalendarzu w 2028 roku.