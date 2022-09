Całkiem nowy program. Uwielbiany Kabaret SMILE wystąpi w Łaziskach Górnych. Bilety czekają!

Kabaret SMILE z całkiem nowym programem

Kabaret to ich ogromna pasja. Jak przekonują, napisane przez nich teksty są tylko gliną, z której podczas występów, wraz publicznością, lepią rzeźby zwane skeczami. Każdy jest jedyny i niepowtarzalny.

"Preferujemy skecze obyczajowe, bazujące na humorze sytuacyjnym oraz na charakterystycznych postaciach. Lubimy bawić się formą. Szukamy absurdów życia codziennego i przenosimy je na scenę. Uwielbiamy śpiewać, jeden z nas nawet potrafi, dlatego też naszą silną stroną jest piosenka kabaretowa. Unikamy humoru politycznego bo po co parodiować komedię." - piszą o sobie kabareciarze na swojej stronie internetowej.

Nowy program to same nowości. Będzie to pełna premierowych skeczy podróż, w towarzystwie zarówno dobrze znanych postaci jak Bożena i Merlin oraz zupełnie nowych bohaterów.

Jak żartobliwie mówią kabareciarze, oglądanie ich w telewizji czy w Internecie jest jak zwiedzanie Nowego Jorku czy Wałbrzycha w Street View - Google Maps. Dlatego też jeśli kabaret Smile, to tylko i wyłącznie na żywo! Niebawem będzie taka szansa, bo Andrzej, Paweł i Michał wystąpią 8 października w MDK w Łaziskach Górnych.

Bilety czekają!