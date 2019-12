Centrum przesiadkowe w Gliwicach z dofinansowaniem. Umowa została podpisana ZDJĘCIA

Prawie 130 mln złotych dofinansowania do centrum przesiadkowego w Gliwicach. To, o czym mówiono już jakiś czas temu, dzisiaj, 30 grudnia, stało się faktem. Władze gliwickiego samorządu i przedstawiciele władz wojewódzkich podpisały umowę na środki Unii Europejskiej, które zostaną przeznaczone na tę wielką inwestycję w Gliwicach, której łączny koszt wynosi 203 miliony złotych. Nosi ona nazwę: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach".

- Mam nadzieję, że dla mieszkańców Gliwic i całego naszego powiatu centrum przesiadkowe będzie przede wszystkim zachętą do korzystania z komunikacji zbiorowej - mówił Janusz Moszyński, pełniący obowiązki prezydenta miasta Gliwice. - Ta inwestycja ma na celu zintegrowanie wszystkich środków komunikacji. Powinna również wznieść na zupełnie inny poziom możliwość przemieszczania się w obrębie całego rejonu obecnego dworca PKP. To zupełnie nowa jakość - dodawał.

Budowa centrum przesiadkowego ma być jedną z największych i najważniejszych inwestycji w Gliwicach. Jego powstanie obok zmodernizowanego dworca kolejowego wprowadzi nową jakość do krajobrazu miasta. Ścisłe centrum Gliwic ma zyskać nowe oblicze – w ramach inwestycji zostaną również zmodernizowane i przebudowane ulice po północnej stronie dworca PKP. Zmieni się też pejzaż miasta po południowej stronie dworca, m.in. plac Piastów. Inwestycja zostanie zrealizowana na dawnych terenach należących do Polskich Kolei Państwowych, wykupionych przez miasto.

Warto dodać, że nie tylko centrum przesiadkowe w Gliwicach dostało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Dziś, 30 grudnia, podpisano również umowy, które pozwolą przeznaczyć unijne pieniądze także na inne, podobne inwestycje w gminach naszego regionu. Łącznie środki otrzymały cztery gminy.

Pieniądze z Unii Europejskiego otrzymano również na:

Goczałkowice-Zdrój: Centrum przesiadkowe na ulicy Parkowej. Koszt: 4 mln 800 tys. zł. Dofinansowanie z UE: 2 mln 800 tys. zł

Toszek: Centrum przesiadkowe. Koszt: 4 mln zł. Dofinansowanie z UE: 1 mln 800 tys. zł

Tarnowskie Góry: Rozbudowa centrum przesiadkowego. Koszt: 57 mln 200 tys. zł. Dofinansowanie z UE: 48 mln 600 tys. zł

Sośnicowice: Budowa węzła przesiadkowego. Koszt: 6 mln 700 tys. zł. Dofinansowanie z UE: 2 mln 400 tys. zł

Jak mówił Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, to bardzo ważne inwestycje, będące jednym z priorytetów dla władz województwa, które przyczynią się między innymi do walki ze smogiem. - To są potężne, publiczne pieniądze, które trafiają do naszych miast, żeby poprawić jakość życia mieszkańców. Ochrona powietrza to sprawa oczywista, ale tych potrzeb jest bardzo dużo, które staramy się zaspokajać - mówił Chełstowski.