Co mieszkańcy Gliwic i okolic oddają teraz za darmo na OLX? Zobacz zdjęcia najlepszych okazji

Co mieszkańcy Gliwic oddają teraz za darmo?

Na portalu ogłoszeniowym OLX.pl wielu użytkowników chętnie pozbywa się niepotrzebnych rzeczy i oddaje je za darmo. Aktualnie mieszkańcy naszego regionu chcą pozbyć się między innymi mebli, ubrań, zabawek, sprzętu do domu i ogrodu.

To nie tylko świetna okazja do nabycia czegoś za darmo, ale i szansa na ekspresową podróż w czasie. Do oddania bowiem są m.in.: kasety VHS, karty 'impulsowe' do telefonów, monitory komputerowe poprzedniej dekady i płyty winylowe.

Te oferty znaleźliśmy w kategorii "oddam za darmo". Kliknij poniżej w galerię i zobacz zdjęcia: