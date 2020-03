Cywilne Ceremonie ślubne zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych. Urzędnicy sugerują przekładnie także innych terminów

Ceremonie ślubne zawieszone do Świąt Wielkanocnych

W czasie pandemii koronawirusa w Polsce najlepiej zostać w domu. Aby zminimalizować ryzyko zakażenia SARS-CoV2 władze zarówno państwowe, jak i samorządowe decydują się na wprowadzenie kolejnych ograniczeń w życiu mieszkańców.

Jednym z takich ograniczeń jest zawieszenie ślubów przez Urząd Stanu Cywilnego w Gliwicach do 11 kwietnia 2020 roku. Jednocześnie pracownicy USC sugerują wszystkim parom, które zarezerwowały ceremonie ślubne w terminie od 14 do 30 kwietnia, aby już teraz rozważyły ich terminów, ponieważ w przyszłości również one mogą zostać zawieszone.

Decyzja o zawieszeniu ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego jest związana z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu epidemii i zakazu zgromadzeń. To kolejny krok w walce z koronawirusem na terenie miasta.

Podobnie jak w innych miasta na Śląsku i w Zagłębiu, w Gliwicach również ograniczono wizyty mieszkańców w budynku Urzędy Miasta. Wszystkie sprawy załatwiane są obecnie drogą elektroniczną lub telefoniczną.