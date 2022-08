Czas na fajrant! INDUSTRIADA 2022 w Gliwicach. Gdzie warto się wybrać i co zobaczyć? PROGRAM IMPREZY

Czas na fajrant, czyli Industriada 2022 w Gliwicach

Święto Szlaku Zabytków Techniki to jedno z ulubionych wydarzeń miłośników klimatów industrialnych na Śląsku. Już od kilkunastu lat cieszy nieprzerwanym zainteresowaniem gliwiczan.

Zaplanowana na 3 września kolejna już edycja Industriady odbędzie się w naszym mieście pod hasłem akcja REKREACJA. Wiele wydarzeń, które na ten dzień zaplanowano, odbędzie się na łonie natury, pod chmurką. Co nas zatem czeka? Będą warsztaty, gry i zabawy dla całej rodziny, a także wielki piknik przy muzyce Radia Eska! Startujemy punkt o 13:00 przy Radiostacji.

To wciąż nie koniec atrakcji. Co jeszcze przygotowali organizatorzy na ten dzień? Jednym z głównym punktów będzie wystawa niemal 700 przedmiotów użytku codziennego sprzed lat. Starsi gliwiczanie będą mogli powrócić wspomnieniami do lat młodości i raz jeszcze przyjrzeć się pralce Frani, a dzieciaki - zaznać nieco klimatu PRL, oglądając zabawki, którymi bawili się kiedyś ich rodzice i dziadkowie.