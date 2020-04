"Czerwony Kapturek" na kwarantannie. Śląscy lekarze nagrali z dziećmi w domu bajkę

Dawid i Magdalena Serafinowie to śląscy lekarze. Mieszkają w Gliwicach. On jest ginekologiem, a ona radiolożką. Mają dwie córeczki. Dodatkowo pan doktor jest fanem nowoczesnych technologii. W wolnym czasie robi zdjęcia, kręci filmy i je montuje. Gdy po powrocie z konferencji medycznej w USA w marcu zrobił sobie 2-tygodniową kwarantannę, wolny czas postanowił wykorzystać na nagranie filmu - bajki "Czerwony Kapturek" na miarę naszych czasów. Zobaczcie ten sympatyczny i pomysłowy film, nakręcony w domu, z wykorzystaniem tylko tego, co było dostępne w mieszkaniu.

Czerwony kapturek na kwarantannie Doktor Dawid Serafin jest specjalistą z zakresu ginekologii (w tym estetycznej) i położnictwa. Mieszka i pracuje w Gliwicach, gdzie prowadzi swoją przychodnię Serafin Clinic. Jest mężem dr Magdaleny Serafin, radiolożki i ojcem dwóch córek 2-letniej Alicji i 5-letniej Natalii. "Czerwony Kapturek" w kwarantannie - Na początku marca byłem na konferencji medycznej w USA. Po powrocie z niej, choć oficjalnie jeszcze nie było takiej konieczności, narzuciłem sobie 2-tygodniową kwarantannę w domu - opowiada dr Dawid Serafin.



- W tym czasie udzielałem moim pacjentkom porad przez telefon i internet, ale oczywiście miałem znacznie więcej czasu wolnego niż w zwykłym czasie. Ponieważ pasjonuję się filmowaniem i fotografią, rzuciłem pomysł, byśmy nakręcili swoją wersję jakiejś bajki. Stanęło na "Czerwonym Kapturku". Realizacja tego filmiku zajęła nam jeden dzień. Dzieci były zadowolone, że coś ciekawego się działo, zwłaszcza starsza córka. Młodsza jest jeszcze malutka i niewiele mówi, ale udało nam się dla niej też znaleźć rolę - opowiada dr Serafin. Doktor Serafin też oczywiście występuje w tym filmie. Jego rola jest dość komiczna. - Mam duży dystans do siebie. W pracy jestem poważnym lekarzem, ale w domu czy wśród znajomych wrzucam na luz - mówi. To "Czerwony Kapturek" na miarę naszych czasów. Stąd w filmie kilka nawiązań do czasów epidemii, m.in. zawartość koszyczka, który główna bohaterka niesie do babci. Dr Serafin o opiece nad kobietami w ciąży w czasie pandemii Dr Dawid Serafin specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa oraz ginekologii plastycznej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Międzynarodowy wykładowca światowych kongresów poświęconych Ginekologii Plastycznej i uroginekologii. Jest międzynarodowych szkoleniowcem w tych dziedzinach. Jako lekarz kliniki Angelius-Provita w Katowicach zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem par niepłodnych.