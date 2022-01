Darmowe testy na COVID-19 w aptece w Gliwicach? Nie do końca...

Na ten dzień wielu czekało z niecierpliwością. To właśnie od dzisiaj, 27 stycznia w wybranych aptekach można za darmo i bez skierowania wykonać test antygenowy na obecność COVID-19. W całej Polsce usługę uruchomiły 64 placówki. Około południa liczba ta urosła do 105. Kolejne składają dokumenty zgłoszeniowe.

Apteki, które oferują darmowe testy na COVID-19, można znaleźć na stronie pacjent.gov.pl. Na liście znajduje się placówka przy ul. Dubois 10. W teorii to właśnie tam można się już od dzisiaj testować. Jak się w praktyce?

Wchodzimy do środka. Już otwierając drzwi słuchać dźwięk telefonu. Dzwoni non stop.