Dominik Borczyk, synek z Knurowa pomaga Ukraińcom. Zawiózł ich do fundacji

Godzina 8 rano. Do Katowic przyjeżdża pociąg z 140 uchodźcami z Ukrainy. Wśród nich dwie matki z trójką dzieci i dwoma małymi yorkami. Dominik Borczyk czeka na nich z tłumaczem z rybnickiego stowarzyszenia 28 dzielnica. Odnaleźli się w tłumie. Wsiadają do samochodu i jadą do Rybnika.

- Wyjechali pociągiem ze Lwowa. Jest tam bardzo trudna sytuacja. Trzeba stać. Już na lwowskim dworcu chłopacy zabrali ich do busa i pojechali na przejście w Medyce - opowiada tłumacz, który razem z uchodźcami jedzie w samochodzie. Kierowcą jest Dominik Borczyk, nasz chłopak z Knurowa. - Problem polega na tym, że tam jest spora kolejka, na ok. 40 km. Dojechali do pewnego miejsca, później musieli iść. W końcu dostali się do autobusu. Jechali w nim na stojąco. Dojechali do przejścia granicznego. Na tym przejściu jest możliwość gorącego posiłku, ogrzewanie, kawa, herbata. Już na tym przejściu przepuścili ich na stronę polską. Tam były różne opcje do wyboru. Można było nocować w ośrodkach dla uchodźców. Można było jechać także pociągiem do Katowic. Mimo dużego zmęczenia, zdecydowali się jechać do Katowic - opowiada.