Dramatyczna historia psa z Gliwic! Skrajnie zaniedbany został odebrany właścicielom. Teraz czeka go lepsze życie

Upodlony psiak odebrany właścicielom w Gliwicach

Skołtuniona sierść pokryta zaschniętym brudem – te słowa tylko w niewielkim stopniu oddają stan Filipka. Do stanu skrajnego zaniedbania doprowadzili go nieodpowiedzialni właściciele. Na szczęście zwierzak trafił w dobre ręce. Właścicielom odebrał go wolontariusz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”.