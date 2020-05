Drugie urodziny Areny Gliwice w rytmie online

X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji zaprasza na dni otwarte w Światowym Dniu Stwardnienia Rozsianego

X-Rehab Gliwickie Centrum Rehabilitacji w ostatnią sobotę maja organizuje dzień otwarty, podczas którego będzie można odbyć wstępną konsultację z lekarzem neurologiem do zakwalifikowania się do unikalnego projektu skierowanego do chorych z SM oraz pacjentów po udarach. Projekt je...