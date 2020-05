Dwa dziki wpadły do studzienki w Gliwicach. Zwierzęta utknęły prawdopodobnie na kilka godzin. Akcję ratunkową przeprowadzili strażacy

Dwa dziki wpadły do studzienki w Gliwicach

Do tego niezwykłego zdarzenia doszło w niedzielę, 17 maja, w rejonie ulicy Kujawskiej za ogródkami działkowymi, w rejonie stawu Cegielnia w Gliwicach. Do znajdującej się tu studzienki wpadły dwa dorosłe dziki. Zwierzęta utknęły w głębokim otworze prawdopodobnie na kilka godzin.

- Otrzymaliśmy w sprawie zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ktoś zadzwonił na 112 – potwierdza kpt. Damian Dudek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach.

Przed godziną 15. akcję ratunkową już zakończono. - Na miejsce wezwano weterynarza, który stwierdził, że dziki są w stanie ogólnym dobrym. Następnie pod jego nadzorem, przy użyciu odpowiedniego sprzętu, strażacy wyciągnęli zwierzęta na powierzchnię – relacjonuje kapitan Dudek. Wcześniej dzikom podano środek nasenny.

- Studzienkę, do której wpadły zwierzęta, strażacy zabezpieczyli. To doraźne rozwiązanie, do czasu gdy fachowo nie zabezpieczy tego miejsca zarządca terenu – dodaje rzecznik prasowy gliwickich strażaków.