Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej. Uczelnia przedstawiła swoją ofertę tegorocznym maturzystom. Nie zabrakło dodatkowych atrakcji

- Politechnika Śląska to uczelnia badawcza, która dokłada wszelkich starań, by traktować każdego studenta indywidualnie, by miał możliwość rozwoju i nauki w oparciu o najnowsze badania prowadzone przez naszych naukowców. Okres studiów to najważniejszy okres w życiu młodego człowieka i chcemy, by dalsze życie każdego naszego absolwenta było dla niego jak najlepsze – zachęca prof. dr hab. inż. Bogusław Łazarz, Prorektor ds. Ogólnych.