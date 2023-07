Euro-Kas w Gliwicach. Autoryzowany przedstawiciel marki SsangYong

Niespełna pół roku temu w Gliwicach został otwarty salon SsangYong. Miłośnicy motoryzacji doskonale wiedzą, że salon jest oficjalnym i autoryzowanym przedstawicielem tej południowokoreańskiej marki samochodów.

Od marca tego roku marka SsangYong jest oficjalnie dostępna już w Gliwicach. Oferta gliwickiego salonu jest ogromna, znajdziemy w niej pełną gamę samochodów: Tivoli, Tivoli Grand, Korando, Torres (nowość 2023), Rexton, Musso i Musso Grand. SsangYong to koreański producent samochodów terenowych i SUV-ów z silnikami o dużej mocy i napędem 4x4, które zostały stworzone, by pokonywać trudne warunki drogowe Półwyspu Koreańskiego, gdzie ponad 77% powierzchni kraju zajmują góry. SsangYong w języku koreańskim oznacza „dwa smoki” lub „bliźniacze smoki”. Smok wpisany jest bardzo silnie w kulturę azjatycką, w tym także koreańską. Logo marki przedstawia rozpostarte skrzydła dwóch smoków w locie do raju. SsangYong pozycjonuje się w ten sposób jako symbol twardego charakteru, wierności i marki godnej zaufania, na której można polegać.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Samochody z logo SsangYong to synonim niezawodności, wysokiej jakości materiałów użytych do produkcji, bezpiecznej podróży, w czasie której kierowca panuje nad drogą, dzięki wysokiej pozycji za kierownicą, nowoczesnym technologiom i wydajnym silnikom o dużej mocy. W trosce o zaufanie klientów SsangYong stworzył program obsługi serwisowej na czas 5-letniej gwarancji oraz po jej zakończeniu.

Euro-Kas, czyli jedyny autoryzowany salon i serwis marki SsangYong w Gliwicach i okolicach w swojej ofercie ma samochody nowe, ASO (Autoryzowana Stacja Obsługi) , a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, pełną ofertę finansowania dla osób prywatnych czy firm oraz ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że model SsangYoung Korando jest najchętniej kupowanym autem południowokoreańskiego producenta w Polsce. Auto aż w 74 procentach wykonane jest ze stali, przez co ten miejski SUV jest niezwykle bezpieczny.

Pokaz modelu Torres w Gliwicach

Tymczasem w 2023 roku miała miejsce w Korei premiera przełomowego dla marki modelu Torres. Pierwsze dostawy do Polski zaplanowano na jesień 2023 roku. Nowy Torres to powrót do korzeni marki SsangYong, łączący dziedzictwo z nowoczesną technologią. Muskularna sylwetka i charakterystyczne przetłoczenia nadają mu wyjątkowego charakteru, a funkcjonalne wnętrze i zaawansowane systemy bezpieczeństwa zapewniają pełen komfort i bezpieczeństwo. Torres to samochód dla osób, które cenią sobie wytrzymałość, styl i przygodę.

Co ciekawe, w czerwcu w gliwickim salonie odbył się jeden z nielicznych na Śląsku przedpremierowych pokazów najnowszego modelu marki SsangYong – Torres, który w już w drugiej połowie lipca zostanie udostępniony klientom do jazd testowych. Cena samochodu to 139 900 zł brutto. Euro-Kas w Gliwicach ma w ofercie także partycypację w programie SsangYong Professional – dedykowanym przedsiębiorcom (z korzyścią w postaci m.in. dłuższej o 2 lata gwarancji i promocyjnego finansowania dla przedstawicieli wybranych grup zawodowych). Twarzą i głosem marki w Polsce jest Piotr Fronczewski.