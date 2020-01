Fantastyczny sylwester w Gliwicach na placu Krakowskim. Mieszkańcy bawili się z gwiazdami rocka! ZDJĘCIA

Warto wspomnieć, że to laureaci nagrody prezydenta Gliwic w dziedzinie kultury. Później na scenie pojawili się: formacja Fyl Gut prezentująca muzykę hardcore, a także zespół rockowa formacja The Tree. Nie da się ukryć, że lokalne grupy rozgrzały publiczność do czerwoności.

Ponadto na placu Krakowskim publiczność mogła zobaczyć Tomka Makowieckiego, dobrze znanego fanom muzyki alternatywnej, Mietalla Walusia, znany z projektów Lenny Valentino i Negatyw, Titusa, wokalistę i gitarzystę kultowego zespołu Acid Drinkers.

Coś dla siebie znaleźć mogli też miłośnicy muzyki reggae i hip-hopu. W Gliwicach wystąpił bowiem też Sidney Polak, a także raper Joka, znany ze śląskiej formacji Kaliber 44.