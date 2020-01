Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gliwicach. Na rynku zjawiły się tłumy. Zobacz ZDJĘCIA

Gliwicki finał odbywa się od wielu lat właśnie na Rynku. 12 stycznia były tam wielkie tłumy. W okolicach Rynku miasto wręcz korkowało się, co nie jest zwykłą sytuacją w niedzielę. A działo się tam bardzo wiele ważnego i ciekawego. Dla wielu było wabikiem, że podczas wielkiego finału na Rynku zaplanowano występy zespołów Vox i Sorry Boys. Ale nie tylko. Gliwicka scena rozbrzmiewała już od popołudnia i wiele się działo.

Na dużej scenie prezentowały się gliwickie znakomity mażoretki Pantery, Szok, wokaliści Teatru Wit Wit.

Na scenie pojawiła się pierwsza gwiazda zespół Sorry Boys, o po godz. 20.00, kiedy to zabłysło w Gliwicach światełko do nieba, (wzorem ubiegłego roku był to pokaz laserowy), na scenie pojawił się zespół Vox, który bawi mieszkańców kilku pokoleń.

Jako że finał zgromadził w tym roku wielkie tłumy, przedstawiciele gliwickiego sztabu mieszczącego się w Stacji Artystycznej Rynek nie ukrywają, że znów liczą na wyjątkową hojność darczyńców.

A przypomnijmy, że w ubiegłorocznej akcji w Gliwicach udało się zebrać łącznie ze wszystkich tutejszych sztabów ponad 318 tysięcy złotych.

Jak będzie w tym roku? Przekonamy się ostatecznie w ciągu najbliższych dni.

Przypomnijmy, podczas 28 finału Orkiestra będzie grała na rzecz najmłodszych pacjentów. Zebrane w całej Polsce pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnych urządzeń ratujących życie. Pomożemy między innymi dziecięcym oddziałom chirurgii ogólnej, kardio- i neurochirurgii.