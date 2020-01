Frankiewicz o wyborach w Gliwicach: Wiedziałem, że gliwiczanie nie uwierzą w obietnice bez pokrycia

Wynik wyborów oczywiście bardzo mnie cieszy. Nie jest zaskoczeniem, bo wierzyłem w rozsądek gliwiczan. W to, że nie da się ich przekonać obietnicami bez pokrycia czy brudną kampanią - podkreśla Frankiewicz, który Gliwicami rządził przez 26 lat.

Przypomnijmy, że Adam Neumann, zanim został wskazany przez Frankiewicza jako jego następca, przez 13 lat był jego... zastępcą.

- Mojemu następcy na stanowisku prezydenta Gliwic życzyłem wytrwałości i odwagi. Zarządzanie miastem wiąże się z ogromną osobistą odpowiedzialnością, uważam że osoby które odnoszą sukces w tej dziedzinie muszą radzić sobie z presją, mieć odwagę do podejmowania niepopularnych decyzji. Trzeba widzieć interes całego miasta, a nie dostrzegać tylko grupę, która akurat jest w danej kwestii najgłośniejsza - mówi Frankiewicz.

- To były bardzo ważne wybory i stanowią one zakończenie pewnego etapu również dla mnie. Będę teraz mógł, spokojny o Gliwice, skupić się na pracy w Senacie, ale oczywiście będę do dyspozycji nowego prezydenta i chętnie doradzę jeśli będzie taka potrzeba - podkreśla były już prezydent Gliwic.