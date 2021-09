Gdzie warto wybrać się na ryby w woj. śląskim? TOP 10 największych zbiorników. To są najlepsze łowiska JAK

WĘDKOWANIE. Wiedzieliście o tych zbiornikach w naszym województwie? Wędkarze zaczynają sezon na ryby. To już najwyższy czas, żeby wyciągnąć wędkę, podbierak, gromadzone przez zimę zanęty i wybrać się na ryby. Początek wiosny to fajny czas, żeby na płytkiej, już nieco nagrzanej wodzie, połowić płotek czy karasi, które niebawem wyruszą na tarło. Jeśli nie jesteście zdecydowani, od jakiego zbiornika zacząć sezon, to podpowiadamy. Oto 10 najlepszych zbiorników wędkarskich w naszym regionie.