Giełda staroci w Gliwicach. Raj dla kolekcjonerów i miłośników antyków. Zobacz Zdjęcia

Giełda staroci w Gliwicach

Giełda staroci przy ulicy Lipowej to miejsce, którego nie trzeba przedstawiać mieszkańcom Gliwic. Odbywa się w każdą drugą i ostatnią niedzielę miesiąca od godziny 6.00 do 12.00. Przy ul. Lipowej można sprzedać, kupić lub zamienić różne przedmioty, które kryją się pod wspólną nazwą „starocie”. Co konkretnie? Wszystko, co ma wartość dla drugiej osoby, np. obrazy, ubrania, znaczki, porcelanę, naczynia, zabawki, książki, monety, zegary czy meble.