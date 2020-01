Gliwice: 75. rocznica Tragedii Górnośląskiej ZDJĘCIA

Modlitwę poprowadził ks. Robert Chudoba, dyrektor Centrum Edukacyjnego im. św, Jana Pawła II w Gliwicach.

Pod pomnikiem w gliwickim parku spotkały się rodziny, przedstawiciele śląskich organizacji, samorządowcy ze starostą gliwickim, Waldemarem Dombkiem oraz przewodniczącym Rady Miasta w Gliwicach, Markiem Pszonakiem.

- Najważniejsza jest jednak pamięć o tych wydarzeniach i edukacja - by przetrwała wśród młodego pokolenia i my musimy o to zadbać - mówił Waldemar Dombek. Zwrócił się też do dziennikarzy, by przekazywali tę wiedzę.

Byli przedstawiciele mniejszości niemieckiej. Jak przypominano - to był okrutny czas, gdy ucierpieli Ślązacy i śląscy Niemcy, wywiezieni na Sybir do morderczej pracy.