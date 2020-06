Gliwice: Bezpłatne konsultacje ortopedyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych

W sobotę w Gliwicach będzie okazja kompleksowo przebadać swój narząd ruchu pod okiem specjalistów, na najnowocześniejszym sprzęcie - i to darmowo. Organizuje dzień otwarty Gliwickie Centrum Rehabilitacji X-Rehab, mieszczące się przy ul. Szparagowej 19. Konsultacje odbędą się 19 czerwca (w sobotę). Są darmowe, ale trzeba się na nie zapisać telefonicznie. Potrwają od godz. 8. do 15.

Jeżeli rodzic zauważy u swojego dziecka, że jego ramiona nie są na jednym poziomie, podeszwy butów ścierają się mocniej z wewnętrznej lub zewnętrznej strony, wcięcie talii nie jest jednakowe po prawej i lewej stronie, dziecko się garbi lub jest po zabiegu, hospitalizacji nie powinien wahać się i przyjść na konsultację. To nic nie kosztuje!

Jak zapewniają organizatorzy, podczas spotkania przeprowadzimy kompleksowe badanie na specjalistycznym sprzęcie, zaproponujemy indywidualnie dobrany program rehabilitacji do problemu danego dziecka, odpowiemy na wszystkie pytania.

Do diagnostyki wykorzystany zostanie specjalistyczny sprzęt m.in: urządzenie do obiektywnego badania wad postawy ZEBRIS, platformy stabilometryczne do pomiaru równowagi i obciążenia kończyn dolnych, czy sprzętu do testów i treningu mieśni odpowiedzialnych za stabilizację kręgosłupa.

Bezpieczne badanie, trzeba się umówić

Konsultacje odbywają się w Centrum X-Rehab w Gliwicach przy ul. Szparagowej 19.

19 czerwca (w sobotę) w godz. od 8. do 15.

Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne umówienie się na wizytę, na konkretna godzinę.

Zapisy pod nr tel. 32 33 891 09 lub 32 33 891 10