Gliwice. Fontanna z trzema faunami na Zwycięstwa. Kiedyś otaczały ją palmy. Poznaj jej legendy i archiwalne zdjęcia!

Fontanna z trzema faunami w centrum Gliwic

Dwie legendy

Nie każdy mieszkaniec Gliwic wie, że z fontanną przed gmachem Urzędu Miasta związane są dwie miejskie legendy.

Pierwsza z nich mówi o trójce mężczyzn, których symbolizują fauny. Trzy diabełki mają nawiązywać do prezydentów miast: Gliwice, Zabrze i Bytom, niemogących dojść do porozumienia w kwestii planowanego przed wojną połączenia miast w jedno miasto - Tripolis.

Druga sugeruje, że fauny przedstawiają właścicieli trzech firm budowlanych, którzy według pierwotnych planów mieli wybudować nowoczesny jak na lata trzydzieste XX wieku Hotel Oberschlesien (Haus Oberschlesien) na tyłach dzisiejszego placu Piłsudskiego, w okolicach skrzyżowania ulic Powstańców i Orlickiego. Były to tereny bagienne i podczas trzykrotnie ponawianych prac budowlanych doszło do przerwania robót z powodu podmokłego gruntu i wysokiego stanu wód gruntowych. Wszystkie trzy firmy splajtowały, a ich właściciele do dzisiaj tańczą pod postaciami faunów wokół studni i wypatrują w niej utopionych w wodzie pieniędzy. Po przykrych doświadczeniach z wodami gruntowymi Hotel Oberschlesien postanowiono zbudować na twardszym gruncie, tuż przy głównej ulicy łączącej Rynek z dworcem kolejowym. Przedwojenny Hotel Oberschlesien to dzisiejszy urząd miejski.