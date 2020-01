Gliwice: Miasto z Piernika w Kolejkowie czynne dłużej niż zapowiadano na początku. SZCZEGÓŁY I CENNIK BILETÓW

Otwarta 3 grudnia 2019 r. piernikowa makieta zdobywa serca tysiąca odwiedzających. Zbudowane z ponad tony korzennego ciasta Miasto z Piernika, ogromne budowle, piernikowe chatki i dwa jeżdżące czekoladowe pociągi urzekają swoim wyglądem i zapachem zwiedzających w każdym wieku. W związku z tym twórcy wystawy postanowili przedłużyć ją do końca lutego 2020 r.

Zainteresowanie Miastem z Piernika przerosło nasze oczekiwania. Początkowo planowaliśmy zamknąć wystawę 6 stycznia, ale liczba odwiedzających i ilość zapytań o jej dostępność skłoniła nas, aby ten czas wydłużyć do 29 lutego - mówi pomysłodawca makiety Jakub Paczyński

Kolejkowo

Centrum Handlowe Europa Centralna (ul. Pszczyńska 315) w Gliwicach.

Czynne jest 365 dni w roku, w godzinach 10-18, także we wszystkie niedziele i święta.

Bilet wstępu kosztuje 19 zł – normalny i 15 zł – ulgowy (ulga dotyczy dzieci od 3 do 18 lat, studentów, emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych). Dzieci w wieku do 3 lat zwiedzają makietę bezpłatnie.

Promocja - z paragonem z Kolejkowa 10 proc. zniżki na wystawę dinozaurów z Zatorlandu w Europie Centralnej