Gliwice: Otwarcie zachodniej obwodnicy na sportowo. Jako pierwsi nową trasę przetestowali biegacze [ZDJĘCIA]

Otwarcie odcinka zachodniej obwodnicy Gliwic. Dzień otwarty obwodnicy potrwa od godz. 11. do 20 w sobotę, 5 września. 6 września o godz. 6 drogą będą mogli przejechać pierwsi kierowcy.

W niedzielę, o godz. 6 rano, jak podają oficjalnie Urząd Miejski w Gliwicach, nową drogą od ulicy Rybnickiej do Daszyńskiego będzie można już normalnie jeździć.

Zanim to jednak nastąpi, nową drogę we władanie na cały dzień (5 września) biorą biegacze, amatorzy nordic walking i rowerzyści. Miasto Gliwice, które jest inwestorem, na sobotę zorganizował imprezę pod hasłem ”Aktywna obwodnica“.

Na sobotę przewidziano kilka konkurencji, ale z racji obowiązującego reżimu sanitarnego - są limity uczestników (250 osób).

Jak się rozpoczęło użytkowanie obwodnicy? Sprawdźcie?