Gliwice: Otwarto nowy sklep Action w mieście. Co można tam kupić? Zobacz ZDJĘCIA

Na klientów czeka ponad 6000 artykułów z aż 14 kategorii. Aktualnie w promocji są m.in.: termoaktywne legowiska dla zwierząt, maszynki do strzyżenia, ścierki i ręczniki kuchenne, pojemniki na dokumenty, farby plakatowe, polarowe bluzy oraz kapcie.

– Cieszę się, że możemy zaprosić mieszkańców miasta i okolic do naszego drugiego sklepu w Gliwicach, mieszczącego się w parku handlowym Arena. Obiekt położony jest w pobliżu osiedli mieszkaniowych, centrum Gliwic, a także ważnych regionalnych szlaków komunikacyjnych – drogi krajowej 88 i Drogowej Trasy Średnicowej. Dzięki temu zarówno gliwiczanie, jak i przyjezdni będą mieli łatwy dostęp do sklepu Action. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Polecam szczególnie asortyment dekoracyjny, przydatny do aranżacji wnętrz oraz produkty szkolne, które umilą uczniom naukę – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.