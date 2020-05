Gliwice: Palmiarnia czynna od niedzieli, 31 maja. Siedem dni w tygodniu

Palmiarnia miejska w Gliwicach otwiera się w niedzielę, 31 maja. Będzie teraz czynna siedem dni w tygodniu. Miejskie tropiki zapraszają, ale z obostrzeniami odnośnie liczby przebywających tam osób.

Palmiarnia miejska w Gliwicach w najbliższą niedzielę, 31 maja, zostanie ponownie udostępniona zwiedzającym. Warto jednak pamiętać, planując tam wizytę, że mniej osób jednocześnie może ją zwiedzać. Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, Miejski Zarząd Usług Komunalnych informuje, że jednocześnie na terenie obiektu znajdować się mogą maksymalnie 82 osoby. Trzeba także przestrzegać zasad bezpieczeństwa:

jednocześnie na terenie obiektu znajdować się mogą maksymalnie 82 osoby,

stosowanie maseczek ochronnych lub przyłbic

dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku

brak możliwości korzystania z szatni

zachowanie odpowiedniego dystansu pomiędzy zwiedzającymi

brak możliwości zwiedzania obiektu przez zorganizowane grupy Kolejna dobra wiadomość jest taka, że od 31 maja Palmiarnia Miejska czynna będzie przez 7 dni w tygodniu, w godz. od 11.00 do 18.00 (kasa będzie czynna do godziny 17.) Dotąd miejskie tropiki w poniedziałki były nieczynne.

Podróż przez pawilony i kontynenty Historia Palmiarni Gliwickiej sięga 1880 roku, kiedy to na terenie kształtującego się parku miejskiego powstały pierwsze szklarnie o charakterze wystawowym. Obecnie, w pięciu pawilonach - kolejno - roślin użytkowych, tropiku, historyczny, sukulentów, a wreszcie - akwarystyczny - zgromadzono wiele bardzo ciekawych okazów ze świata flory, wszystkie są opisane. Wyprawa w świat egzotycznych roślin jest atrakcyjna, każdego roku Palmiarnia Miejska bije rekordy popularności.

Wiele osób wraca do palmiarni wielokrotnie. Co nas czeka w miejskich tropikach? Po wejściu do palmiarni trafimy wprost do pawilonu roślin użytkowych. Zauważymy tu piękne okazy wielu doskonale znanych roślin. Wyjątkowo duże, w całości - bo np. w kuchni korzystamy z części danej rośliny. Można przysiąść pod mandarynkowym drzewkiem i przyglądać się - np. wanilii.

- Stworzyliśmy w nim warunki jakie panują w klimacie subtropikalnym, gdyż większość zgromadzonych tu roślin pochodzi z tej strefy klimatycznej, choć nie tylko. Łączy je jedno – użyteczność dla człowieka i wpływ na jego gospodarkę - mówią w gliwickiej palmiarni.

Z ciekawością odnajdziemy tu gatunki znane przez nich jedynie z części roślin wykorzystywanych w życiu codziennym. Tu mogą zobaczyć je w „całości”. Wszystko to można podziwiać przy odgłosach egzotycznych ptaków. W kolejnym pawilonie - tropiku poczujemy się jak na egzotycznej wycieczce. Powietrze jest bardzo wilgotne, a temperatura nie spada poniżej 18 st.C. Wszystko po to, by stworzyć optymalne warunki tropikalnym roślinom.

Zgromadzone tu rośliny tworzą tzw. „piętra”, co jest cechą charakterystyczną dla deszczowego lasu tropikalnego.

Atrakcyjnym elementem tego pawilonu jest kaskada i oczko wodne, w którym pływają piranie, pielęgnice pawiookie oraz sumy afrykańskie. W pawilonie historycznym zgromadzono najstarsze i jedne z najbardziej okazałych roślin jakie można oglądać w Palmiarni. Szczególnie jesteśmy dumni z palm – feniksów kanaryjskich, których wiek przekroczył 120 lat. Zostały one przywiezione w 1924 roku na wystawę botaniczną zorganizowaną w szklarniach Palmiarni.

- Dużym zainteresowaniem cieszą się również palmy z rodzajów latania i niebochronka, które podobnie jak 15 metrowe araukarie (w naszych domach w doniczkach) i brachychiton pamiętają jeszcze „starą Palmiarnię” - informują przedstawiciele palmiarni.

Tu można odpocząć w altance i wkomponowanych w zieleń ławeczkach. W środkowej części pawilonu w oczkach wodnych rosną papirusy i pandany, szumią wodne kaskady. W tym pawilonie na zwiedzających czeka zmiana klimatu. Jest tutaj utrzymywana niska wilgotność powietrza i podłoża. Roślinom to nie przeszkadza, gdyż wszystkie one łączy wspólna cecha – zdolność do gromadzenia wody. Wśród eksponowanych sukulentów panuje olbrzymia różnorodność budowy, kształtu, wielkości, miejsca magazynowania wody. Najliczniej prezentowana jest tutaj rodzina kaktusów. Jest ich blisko dwa tysiące sztuk. Są 8 metrowe cereusy i kilkunastomilimetrowe litopsy, tzw. żywe kamienie.

Najmłodszy z pawilonów - akwarystyczny - przenosi nas w zupełnie inny świat. Ekspozycja obejmuje prezentację czterech środowisk słodkowodnych. Największy, o pojemności 60 tysięcy litrów jest zbiornik środowiska Amazonki, pozostałe mają pojemność od 11 – 13 tysięcy litrów każdy.

Amazonia, Tanganika, Rzeki polskie oraz Rzeki Azji południowo-wschodniej. Sukcesywnie wzbogacana kolekcja mieszkańców poszczególnych zbiorników robi ogromne wrażenie.

Wśród pływających mieszkańców - płaszczki oraz doskonale czująca się w warunkach stworzonych w gliwickiej palmiarni potężna arapaima:

Jak dojechać? Palmiarnia Miejska w Gliwicach mieście się w centrum miasta, niedaleko od dworca PKP i głównej ulicy Zwycięstwa, w Parku Chopina, który sam w sobie jest także ładnym miejscem. Dojazd do Palmiarni z Zabrza, Rudy Śląskiej, Chorzowa, Katowic zajmuje tylko kilkanaście minut. W ten sposób wizyta w gliwickich tropikach staje się jeszcze bardziej dostępna dla mieszkańców Śląska.

Jadąc średnicówką należy wybrać zjazd “Instytut Onkologii/Dworzec Kolejowy/Dworzec autobusowy”.

Po zjeździe z DTŚ na rondzie należy kierować się na zjazd “Instytut Onkologii”. Miejsce parkingowe można znaleźć wzdłuż ul. Sienkiewicza, przylegającej do Parku Chopina (uwaga – w dni powszednie w części ulicy obowiązuje strefa płatnego parkowania).

Istnieje również możliwość postoju od strony ul. Dubois oraz na małym parkingu znajdującym się przy ul. Fredry. Ceny biletów do palmiarni Wizyta w palmiarni miejskiej w Gliwicach nie jest dużym kosztem, nawet dla liczniejszej rodziny. Ma to związek z faktem, że obowiązuje tam wiele atrakcyjnych zniżek.

Bilet normalny kosztuje 10 zł.

Bilet ulgowy: 6 zł (przysługuje dzieciom od 4 roku życia, uczniom, emerytom i studentom do 24 roku życia)

Bilet rodzinny: maksymalnie dwie osoby dorosłe i maksymalnie troje dzieci do 16 roku życia: 20 zł

6 zł zapłacą także osoby niepełnosprawne (powinny posiadać dokument), a ich opiekunowie - wchodzą bezpłatnie.

Dzieci do 4 roku życia i seniorzy powyżej 75 roku życia: wstęp bezpłatny.

Są także zniżki dla posiadaczy kart dużej rodziny itd.

Szczegółowy cennik wraz ze zniżkami na stronie www.mzuk.gliwice.pl w zakładce Palmiarnia Miejska

O co chodzi w Hot16Challenge2?