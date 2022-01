Gliwice podsumowują 2021. Kluczowe inwestycje zostały zrealizowane. "To spore osiągnięcie w tych bardzo trudnych dla samorządów latach"

Gliwice podsumowują 2021. Udało się zrealizować kluczowe inwestycje

We wtorek, 11 stycznia, w gliwickim ratuszu - podczas spotkania z dziennikarzami - władze podsumowały ubiegły rok, który - mimo różnych trudności - zakończył się sukcesem. Przedstawiciele magistratu podkreślają, że udało się zrealizować wszystkie kluczowe inwestycje i plany.

Dla Gliwic istotny jest rozwój. Dlatego też w sierpniu 2021 otwarto Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej. Znajduje się ona na terenie zmodernizowanego lotniska. Do dyspozycji jest tu modelarnia oraz interaktywna wystawa z symulatorem lotu!

Ponadto przygotowano ponad 20 nowych działek inwestycyjnych - o łącznej powierzchni ok. 9 hektarów - przy ul. Bojkowskiej. Wszystko po to, aby przyciągnąć kolejnych przedsiębiorców do miasta. Natomiast w sąsiedztwie kampusu akademickiego Politechniki Śląskiej rozpoczęła się budowa trzeciego obiektu Technoparku Gliwice. Będzie się w nim znajdować laboratorium innowacji.