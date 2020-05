Gliwice szykują się na otwarcie lokali i restauracji. Na Rynku budują ogródki. Startują 18 maja, ale nie wszyscy

- Nawet o 50 procent - słyszymy w popularnej gliwickiej pizzerii Saluto na Rynku. Tam wielbiciele tego lokalu już od dłuższego czasu dzwonią, chcąc zrobić rezerwację.

Chcą za to maksymalnie w dopuszczalny sposób wykorzystać przestrzeń przed lokalem, na płycie Rynku. Tam także powstaje, jak co roku, letni ogródek. - Liczymy na dobrą pogodę, zapraszamy wszystkich - słyszymy w Saluto.

Ostatnie przygotowania na przyjęcie gości zarówno w lokalu, jak i w plenerze są czynione w restauracji Ormiańska. To bardzo popularne miejsce, przygotowania trwają zarówno w lokalu, jak i - prowadzący nie mogą się już doczekać, aż zaproszą gości do nowo zaaranżowanego ogródka - bodaj najładniejszego w Gliwicach, bo restauracja mieści się klimatycznie, w bramie.

W poniedziałek, jak usłyszeliśmy w Ormiańskiej - lokal nie będzie czynny, ale to po to, by od wtorku zaprosić gości zarówno do wnętrza (oczywiście mniej będzie mniej) jak i do pięknego ogródka.