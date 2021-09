Gliwice: Ukradł rower i go sprzedał. Policjanci złapali i złodzieja, i kupca. Obu grozi więzienie

Skradziony rower w Gliwicach. Za kratki mogą pójść i złodziej, i kupiec

Do kradzieży roweru doszło w ostatnią niedzielę, 5 września 2021 roku. Mieszkaniec Gliwic zostawił swój rower o wartości ponad 1000 złotych na chwilę bez opieki na ul. Sowińskiego. Wystarczyło to do tego, by został on skradziony przez czyhającego na okazję złodzieja. Wsiadł on szybko na jednoślad i odjechał.

Poszkodowany gliwiczanin szybko zawiadomił policjantów z I Komisariatu Policji. Sprawę utrudniał fakt, że złodzieja nie zarejestrował monitoring – nie było także żadnych świadków.