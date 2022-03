Gliwice z Ukrainą. Pod takim hasłem odbył się koncert charytatywny na rzecz uchodźców, połączony z licytacją dzieł sztuki. Zobaczcie ZDJĘCIA

Gliwiccy artyści solidarni z Ukrainą

Koncert charytatywny w Gliwicach odbył się w 4 marca, w Stacji Artystycznej Rynek. Podczas piątkowego wieczoru wystąpili lokalni artyści. Pierwszy na scenie pojawił się zespół Belfer Band. Kolejni artyści związani są ze Studiem Aktorskim Teatru Wit-Wit oraz Alicji Witomskiej - wokalistki Teatru Rozrywki w Chorzowie. Po nich wystąpił zespół Shashamane, który zaprezentował swoje autorskie utwory z pogranicza reggae. Na zakończenie zagrał zespół Velveteve. Koncert był darmowy, jednak z uczestników mógł dorzucić swoją cegiełkę do puszki.

W przerwach między występami odbywała się licytacja dzieł sztuki, które podarowali lokalni artyści. Jak na razie rekordowa kwota padła za obraz "Poczekalnia" autorstwa Agaty Szeithauer. Wśród artystów-darczyńców są m.in. Anna Kasprów-Szabla oraz Ewa Aksamit, Joanna Cypriak vel Czupryniak, ,Greg Bobrowski, Monika Krasoń, Anna Kurek, Mariusza Mierzwa, Michał Buksa, Leszek Słabicki, Radosław Czapla, Agata Okrzesik. Część podarowanych obrazów zostanie zlicytowana internetowo. Do kupienia będzie między innymi obraz "Światło" Małgorzaty Zielińskiej. Więcej informacji o licytacjach znajda Państwo na stronie Facebook - Stacja Artystyczna Rynek.

Wciąż każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do zbiórki!

Najbardziej wzruszającym momentem wieczoru było wystąpienie Nadii Bilokur. To młoda malarka z Ukrainy, która chwile przed rozpoczęciem koncertów podarowała swoje obrazy, namalowane dwa dni przed rozpoczęciem się wojny w jej kraju. 6️⃣7️⃣3️⃣8️⃣,7️⃣9️⃣ zł to wynik zbiórki do puszek podczas piątkowego wydarzenia. Cała zebrana kwota zostanie przekazana na pomoc uchodźcom przebywającym w Gliwicach i powiecie Gliwickim.