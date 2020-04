Gliwice: zmodernizowana pracownia rezonansu magnetycznego w szpitalu miejskim

Kompleksowo zmodernizowana pracownia rezonansu magnetycznego w Szpitalu Miejskim nr 4 została oddana do użytku. Zyskała także nowy, przyjazny pacjentom wystrój. Uspokajający i przyjemny klimat wprowadza lawendowy akcent na ścianach.

- Udało się sfinalizować ten projekt mimo że sytuacja epidemiologiczna stała się skrajnie niekorzystna, co jest dodatkowym powodem do dumy.Gdy tylko warunki epidemiologiczne na to pozwolą, pacjenci będą mogli liczyć na badania w doskonałej jakości i w bardzo dobrej atmosferze – mówi Przemysław Gliklich, prezes zarządu Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

W czasie procesu modernizacji, największy nacisk położono na poprawę jakości obrazu oraz komfort pacjenta, który – by badanie było miarodajne – musi spędzić nieruchomo od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

- W kontekście jakości generowanego obrazu, najważniejsze jest przejście z sygnału analogowego na cyfrowy.Dodatkowo, ciepłe, nowoczesne, a jednocześnie przyjazne wnętrza pomogą opanować strach i niepokój związany z badaniem, co jest ważne w kontekście współpracy personelu medycznego z pacjentem – mówi dr Dariusz Kucharski, specjalista radiodiagnostyki, kierownik pracowni w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20.

Wartość inwestycji to ok. 2,5 miliona złotych