Gliwicka Giełda Płytowa w Spirali 15 maja. Impreza odbyła się już ponad czterdzieści razy. Udział wezmą sprzedawcy z całej Polski

Gliwicka Giełda Płytowa 15 maja w Klubie Studenckim Spirala

Od kilku lat obserwujemy prawdziwy renesans winyli. Pojawiają się wznowienia dawno wyprzedanych płyt winylowych, a także nowe wydania albumów, które wcześniej nie ukazały się na tym nośniku. Tłocznie nie nadążają z realizacją zleceń, a kolekcjonerskie egzemplarze czarnych krążków sprzedawane są często za niebotyczne kwoty. Na jednym z popularnych portali aukcyjnych w Internecie, wydanie albumu The Beatles zatytułowanego "Please, Please Me" z 1963 roku zostało w marcu sprzedane za ponad 6800 dolarów.

A i sam "czarny krążek" wcale nie musi być czarny. Wydawcy prześcigają się w wydawaniu płyt dosłownie we wszystkich kolorach, często wymieszanych ze sobą dość swobodnie. Takie wydania to dodatkowa atrakcja i rarytas dla kolekcjonera.