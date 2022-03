Gliwicki Szpital na Radiowej. Kompleksowa opieka to gwarancja jakości życia pacjentów

W niewielkim szpitalu leczy się rocznie średnio 3500 pacjentów, realizowanych jest także prawie 2000 porad ambulatoryjnych w ramach Izby Przyjęć.

Na Radiową pacjenci najczęściej trafiają ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak udary mózgu, zaostrzenia SM czy napady padaczkowe. Choć szpital powinien zabezpieczać pacjentów powiatowych, zdarza się, że karetki z chorymi przyjeżdżają z bardzo odległych krańców województwa, co było znacząco odczuwalne w szczytowych falach pandemii. W ciągu roku szpital przyjmuje ok. 600 pacjentów udarowych, a większość z nich trafia tu z tzw. wielochorobowością. Udar zazwyczaj jest następstwem (przewlekłych) innych chorób kardiologicznych, miażdżycy czy chorób diabetologicznych.

- Często przywożeni są do nas niezdiagnozowani pacjenci z objawami neurologicznymi, którzy wymagają szczegółowej diagnostyki specjalistycznej oraz neuropsychologicznej - podkreśla prezes Anna Gil, która szpitalem zarządza od prawie 3 lat. - Chcemy tu stworzyć ośrodek ukierunkowany na specjalistyczne procedury neurologiczne dla mieszkańców powiatu gliwickiego, bez znaczenia czy to będą chorzy z padaczką, SM, parkinsonizmem czy otępieniem. Personel szpitala już rozpoczął pracę w tym kierunku, zbierając i analizując dane dotyczące najczęściej występujących problemów zdrowotnych hospitalizowanych pacjentów. Mamy w zespole klinicystów, lekarzy z ogromnym doświadczeniem w leczeniu schorzeń neurologicznych, takich jak: padaczki, SM, choroby Parkinsona, Alzheimera czy spastyczności. Rozszerzamy możliwości diagnostyczne neurologiczne o badania neuroobrazowe w ramach badań MRI, Dat Scan, SPECT i PET. Od roku wykonujemy szczegółowe badania neuropsychologiczne, neurologopedyczne oraz posiadamy szereg specjalistów fizjoterapeutów ukierunkowanych na leczenie konkretnej grupy pacjentów neurologicznych. Prowadzimy także program lekowy NFZ dotyczący leczenia z zastosowaniem toksyny botulinowej. Natomiast cały czas poszukujemy specjalistów z innych dziedzin właśnie po to, by podchodzić do pacjenta całościowo – sumuje.