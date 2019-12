Groźny wypadek na DK40 w powiecie gliwickim. Zderzenie trzech pojazdów, pasażerami były dzieci. WIDEO, ZDJĘCIA

26 grudnia 2019 miało miejsce zderzenie trzech pojazdów na DK40. Policjanci gliwickiej drogówki dostali zgłoszenie ok. godziny 11:50. Pasażerami dwóch samochodów były dzieci.

- Tuż za skrzyżowaniem prowadzącym do miejscowości Rudziniec i Chechło, jadąc w stronę Ujazdu, znajduje niebezpieczny zakręt - informują policjanci Komendy Miejskiej w Gliwicach. - To właśnie na nim 32-letnia mieszkanka Katowic kierująca pojazdem Chrysler, wioząc w swoim aucie trójkę dzieci w wieku od 3 do 13 lat, straciła panowanie nad pojazdem i wpadła w poślizg.

W wyniku poślizgu pojazd zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Honda, który kierowany był przez 44-letniego mieszkańca Strzelec Opolskich.

- Siła uderzenia w przednie lewe koło Hondy spowodowała, że pojazd ten został wyrzucony w bok, zjechał z drogi, uderzając w przydrożny znak, a następnie wpadł do rowu i zatrzymał się na dachu - czytamy dalej na stronie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. - Za pojazdem Honda jechał samochód Seat, którego kierujący 32-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla podróżował z żoną i 3-letnim synem. Zderzenie z Hondą nie zatrzymało Chryslera, który następnie wbił się w przód Seata.