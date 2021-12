Harcerze przekazali w Gliwicach Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemski ogień został przekazany władzom miasta na gliwickim rynku przez przedstawicieli komendy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej. Wydarzenie było także dobrą okazją do przedstawienia wyników konkursu „PRYK”, czyli plebiscytu na najlepszego i najaktywniejszego instruktora hufca w roku 2021. W tym roku tytuł Instruktorki Roku 2021 otrzymała phm. Zofia Młotkowska, za swoją działalność na poziomie Gliwic oraz całego województwa śląskiego.

– Nasi Harcerze przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. Myślę, że jest to bardzo ważne dla gliwiczan, że właśnie to wyjątkowe światło dotarło do nas, dając nam taki znak właśnie bezpieczeństwa, myślenia o sobie dobrze, myślenia z taką życzliwością – mówi Ewa Eber, zastępca prezydenta miasta Gliwice. – Myślę, że to jest potrzebne każdemu człowiekowi. Czas, przez który przeszliśmy w ostatnich latach, czas covidu, bardzo pokazał jak waży jest drugi człowiek i jak ważna jest ta bliskość, dlatego też tak wartościowe w tym roku, wyjątkowe jest to światełko.