IGRY 2022. KOROWÓD studencki przeszedł przez Gliwice - ZDJĘCIA. Co za stroje! To Juwenalia Politechniki Śląskiej

IGRY 2022 - KOROWÓD przeszedł przez Gliwice - ZDJĘCIA. Tak świętują studenci Politechniki Śląskiej

Punktualnie o godz. 16:00 na gliwickim Rynku studentom Politechniki Śląskiej wręczone zostały klucze do miasta. To obowiązkowy punkt corocznego święta studentów gliwickiej uczelni. W uroczystości symbolicznego przekazania miasta we władanie studenckiej braci udział wzięły władze uczelni, z JM Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Arkadiuszem Mężykiem na czele oraz przedstawiciele władz Gliwic.

Z balkonu gliwickiego ratusza popłynęło zapewnienie, że studia na gliwickiej uczelni to nie tylko dużo zakuwania i wyczerpujące egzaminy – to również dobra zabawa, w której wszyscy chętnie biorą udział. Roześmianym studentom przekazane zostały życzenia dobrej i bezpiecznej zabawy. Padły również żartobliwe życzenia, by przestrzeń miejska po zakończonych Juwenaliach Gliwickich wróciła do władz Gliwic w stanie nienaruszonym.