Imieniny Eugeniusza. Kiedy są imieniny Eugeniusza? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Życzenia imieninowe dla Eugeniusza

Jaki jest Eugeniusz?

Imię Eugeniusz ma pochodzenie greckie. Imieniny Eugeniusza wypadają 2 czerwca, 8, 13 lipca oraz 13 listopada.

Eugeniusz jest osobą ciekawą świata i swojego otoczenia. Jest typem introwertyka, który woli trzymać się w cieniu i zachowuje większość swoich myśli dla siebie. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ jest osobą nieśmiałą i skrytą. W pracy jest drobiazgowy i skrupulatny. Jest typem zadaniowca, który stopniowo wykonuje swoje obowiązki.

Wiersze na imieniny Eugeniusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Eugeniuszowi, bo nie mieszka w Gliwicach, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,

wiele uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzień.

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Zdrowia, wielu powodów do radości,

dni bez chmur, ale za to pełnych radości

życzy Ci...

